12 Kasım 2020, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 12 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 148 bin 482 corona virüsü testinden 2.841'ü pozitif çıktı, 88 kişi hayatını kaybetti, 2.181 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 148 bin 482 corona virüsü testinden 2.841'i pozitif çıktı, 88 kişi hayatını kaybetti, 2.181 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891, toplam hasta sayısı 404 bin 894, toplam vefat sayısı 11 bin 233, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı 3.230, toplam iyileşen hasta sayısı ise 346 bin 794 olarak yer aldı.


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