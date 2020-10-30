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Vahide Perçin kimdir? Vahide Perçin kaç yaşında ve nereli?

Vahide Perçin kimdir? Vahide Perçin kaç yaşında ve nereli?
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanan son bölümü ile sevenlerini ekrana kilitledi. 'de yayınlanan dizide 'ın bıçaklanması gündeme oturdu. Rolü canlandıran hakkında diziden ayrılıyor söylentileri de yayılmaya başladı. Peki, Vahide Perçin kimdir? ve nereli?

ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'in canlandırdığı 'ın son bölümde bıçaklanması diziyi izleyenleri üzdü. Hünkar karakterinin yaralanması, "Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?" sorularını beraberinde getirdi. Peki Vahide Perçin kimdir? ve nereli? İşte Perçin hakkındaki tüm soruların cevabı...

VAHİDE PERÇİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla izleyicisini üzdü. Sağyaşar, "Biz kavuşacak kadar yanmadık mı" sloganıyla yayınlanan 70. bölüm fragmanına Hünkar Yaman'ın bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Sağyaşar gönderisine, "Elveda Hünkar" notunu ekleyerek iddialara net bir şekilde cevap verdi.

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin, 13 Haziran 1965 tarihinde 'da doğmuştur. Aslen Yunanistan göçmenidir. Üniversiteye başladığında İktisat Fakültesine girdi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

Burada tiyatro üzerine eğitim alan Vahide Perçin üniversite eğitimi aldığı esnada ile tanıştı. 1992 yılında üniversite eğitimi aldığı sırada hayatlarını birleştirmeye karar veren Altan Gördüm ve Vahide Perçin çifti 2013 yılında evliliklerini sonlandırdı.

Altan Gördüm ve Vahide Perçin çiftinin Alize isimli bir kız çocuğu bulunmaktadır. Saçları kahverengi olan Vahide Perçin'in gözleri eladır. ATV ekranlarının iddialı dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin, 1.78 metre boyunda, 65 kilo ve İkizler burcudur.

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