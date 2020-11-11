Türk sinemasının yıldızı Kemal Sunal kimdir? Neden öldü? Kaç filmde oynadı?
Türk Sinemasının en komik ismi olarak bilinen Kemal Sunal doğum gününde sevenleri tarafından anılıyor. Rol aldığı her rolü muhteşem oynayan Kemal Sunal, komedi türünün en ünlü ismidir. Kemal Sunal doğum gününde arama motorlarında en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki, Kemal Sunal kimdir? Neden öldü? Kaç filmde oynadı?
Türk komedisi denince akla ilk gelen isimlerden birisi Kemal Sunal. Yeşilçam'ın en görkemli döneminin yıldızlarından Kemal Sunal, bugün bile yayınlanan filmleriyle herkesi gülme krizlerine sokabilen birisi. Peki, Kemal Sunal kimdir? Neden öldü? Kaç filmde oynadı?
KEMAL SUNAL KİMDİR?
10 Kasım 1944 yılında dünyaya gelen Kemal Sunal, doğum günü Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne denk geldiği için o gün hiç kutlamamıştır. Kemal Sunal'ın doğum günü 11 Kasım'da kutlanmaktadır.
Kemal Sunal oyunculuk kariyeri boyunca 82 filmde rol almıştır.
Kemal Sunal'ın özelliklerinden birisi de tasarruflu bir yapısı olmasıydı. Ünlü oyuncu, boşa para harcamayı sevmeyen bir yapıya sahipti. Kadir İnanır bu konu hakkında, "Tasarruf edebilmek için az yemek yerdi" ifadelerini kullanmıştır.
Sanat hayatı, Vefa Lisesi'nde amatör olarak "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyunuyla başladı. Ardından birçok tiyatroda görev aldı. Kemal Sunal'ı çok beğenen Ertem Eğilmez, sanatçının ilk sinema deneyimi olan Tatlı Dillim'de rol almasına karar vermiştir. Sanatçı, sinema kariyerine 1972 yılında başlamıştır.
KEMAL SUNAL NEDEN ÖLDÜ?
Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, oynayacağı son film "Balalayka"nın 3 Temmuz 2000'de filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Kemal Sunal, oğlu Ali Sunal ile birlikte Propaganda filminde rol almıştır. Bu film Sunal'ın son filmidir.
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