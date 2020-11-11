Türk sinemasının yıldızı Kemal Sunal kimdir? Neden öldü? Kaç filmde oynadı?

KEMAL SUNAL NEDEN ÖLDÜ?

Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, oynayacağı son film "Balalayka"nın 3 Temmuz 2000'de filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Kemal Sunal, oğlu Ali Sunal ile birlikte Propaganda filminde rol almıştır. Bu film Sunal'ın son filmidir.

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