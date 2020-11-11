11 Kasım 2020, Çarşamba

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Son dakika: İzmir'de 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi!

İzmir'de 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi!
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Giriş Tarihi: 11.11.2020

'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 'nde 4,8 şiddetinde meydana geldi. Deprem izmir ve çevre illerde hissedildi.

internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 'nde saat 9.49'da 4,8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem ve çevre illerde hissedildi.

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