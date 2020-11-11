Savcı Bey'den flaş hamle! Kuruluş Osman 33. yeni bölüm ne zaman? Saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 33. yeni bölüm ile sevenleriyle olacak. Kuruluş Osman'da flaş gelişmeler yaşanacak. Merakla beklenen 33. bölüm fragmanı da seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman 33. yeni bölüm ne zaman? Saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Görkem Kanbolat Arslan (Savcı), Seçkin Özdemir (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Kongar), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Hasan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Emel Dede (Gonca), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Ömer Ağan (Saltuk), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Tamer Yiğit (Ertuğrul Bey) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı) gibi yıldız isimlerden kurulu kadrosuyle her hafta reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman 33. bölüm ile sevenleriyle buluşacak. İşte detaylar...
KALE DÜŞÜYOR!
Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...
KURULUŞ OSMAN 33. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Kuruluş Osman 33. yeni bölüm 11 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de ATV'de yayınlanacak.
KURULUŞ OSMAN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemek isteyenler ATV'nin resmi internet sitesi ve Youtube'dan izleyebilir.
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