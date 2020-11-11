11 Kasım 2020, Çarşamba

HABERLER

Savcı Bey'den flaş hamle! Kuruluş Osman 33. yeni bölüm ne zaman? Saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 33. yeni bölüm ne zaman?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 33. ile sevenleriyle olacak. Kuruluş Osman'da flaş gelişmeler yaşanacak. Merakla beklenen 33. bölüm fragmanı da seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman 33. yeni bölüm ne zaman? Saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

(Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), (Selcan), (Hazal Hatun), Görkem Kanbolat Arslan (Savcı), (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), (Kongar), Celal Al (Abdurrahman), (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Hasan), (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Emel Dede (Gonca), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Ömer Ağan (Saltuk), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Tamer Yiğit () ve Cüneyt Arkın (Aksakallı) gibi yıldız isimlerden kurulu kadrosuyle her hafta reytingleri alt üst eden 33. bölüm ile sevenleriyle buluşacak. İşte detaylar...

KALE DÜŞÜYOR!

Bizans'ın eline geçiyor, ağabeyi 'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

KURULUŞ OSMAN 33. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman 33. 11 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de ATV'de yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemek isteyenler ATV'nin resmi internet sitesi ve Youtube'dan izleyebilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Türk sinemasının yıldızı Kemal Sunal kimdir? Türk sinemasının yıldızı Kemal Sunal kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölümde neler yaşandı?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör