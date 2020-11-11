11 Kasım 2020, Çarşamba

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Alpaslan'dan flaş hamle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölümde neler yaşandı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölümde neler yaşandı?
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri ekrana kilitledi. EDHO 171. bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi kaçıranlar arama motorlarında dizi hakkında sorgularda bulundu. EDHO tek parça izlemek isteyenler ve 172. bölüm fragmanı hakkında bilgi almak isteyenler araştırmada bulundu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm nasıl izlenir?

(Hızır Çakırbeyli), ( Ceylan), ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. ile sevenlerini ekrana kilitledi. İşte 171. bölüm detayları.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

, kardeşi Behzat'a yapılan hain saldırının intikamını almak için kolları sıvar. 'le birlikte yaptıkları intikam planlarında ise oklar 'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Bu uğurda kan dökmekten çekinmeyen Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar. Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşinin intikamına adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder. Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren , şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. Yavuz'un Behzat'a pusu kurmasıyla hayatı daha da zorlaşan İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölümü ATV resmi internet sitesinden ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜM'DEN KARELER

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