10 Kasım AFAD-Kandilli son depremler listesi: İzmir’de artçı depremler devam ediyor mu?

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında artçı depremler de yaşanmıştı. Bu durum vatandaşların İzmir depremlerini araştırmasına ve merak etmesine sebep oldu. Peki, İzmir'de artçı depremler devam ediyor mu? Deprem kaç şiddetinde ve nerede? İşte detaylar...

9 Kasım gecesi saat 23:30'da meydana gelen depremin detayları AFAD ve Kandilli tarafından açıklandı. Ege denizi açıklarında meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremin derinliği ise 11,7 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremin ardından vatandaşlar son depremleri merak ediyor ve arama motorlarında İzmir depremleri hakkında araştırma yapıyor. Kandilli'de aynı depremi revize 4.1 olarak verdi.

10 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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