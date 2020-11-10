Muhteşem lezzet! Künefe nasıl yapılır? Künefede hangi peynir kullanılır? Malzemeleri ve tarifi ne? | MasterChef yemekleri
MasterChef 2020 son bölümde yarışmacılardan künefe yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinde künefe nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 künefe hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, künefe nasıl yapılır?Hangi peynir kullanılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan künefe yapmasını istedi. Yarışmanın ardından künefe tarifini merak edenler yoğun şekilde "Künefe nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
KÜNEFEDE HANGİ PEYNİR KULLANILIR?
Künefe yapımında Hatay'ın özel peyniri kullanılır. Elinizde yoksa tuzsuz peynir de tercih edilebilir.
KÜNEFE TARİFİ VE MALZEMELERİ
500 gr yaş kadayıf
250 gr künefelik peynir veya tuzsuz dil peyniri
100 g margarin veya tereyağı
1 tatlı kaşığı pekmez
2 su bardağı su
2 su bardağı şeker
Bir kaç damla limon suyu
Üstü için biraz yeşil fıstık
KÜNEFE NASIL YAPILIR?
Şerbet: 2,5 su bardağı suyun içerisine 2 su bardağı toz şeker atın.
Karıştırarak kaynamasını bekleyin.
İçine birkaç damla limon sıkıp karıştırın ve ocaktan alın.
İsteğinize göre şeker su oranını ayarlayın
Kadayıf: 400 gram kadayıfı ince ince keserek ve karıştırma kabına alın.
Kadayıfın üzerine tereyağı döküp her yerine dağıtın ve karıştırın.
Şerbet ve kadayıf işleminin ardından kullanacağınız tavayı yağlayın.
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağıyla tavanın tabanını yağlayın. Kadayıfları tavaya yayın. Hazırlamış olduğunuz kadayıfların yarısını tavanın her yerine eşit miktarda gelecek şekilde yayıp üstüne bastırarak sıkışmasını sağlayın. Peynirinizi koyduktan sonra üzerine geri kalan kadayıfınızı yayarak tavanızı tamamlayınız. Sürekli bastırarak kabarmasını önlemeyi unutmayınız.
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