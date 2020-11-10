Atatürk 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anıldı!
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anıldı. Tören için giden yolcu dış hatlar sergi alanına Atatürk büstü konulup, Türk Bayrakları asıldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılında anma töreni düzenlendi. Tören için giden yolcu dış hatlar sergi alanına Atatürk büstü konulup, Türk Bayrakları asıldı. Tören kapsamında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi. Saat 09.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sirenler çaldı. Katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?
Sabiha Gökçen Türkiye'nin ilk Türk kadın pilotlarından birisidir. Dünyanın da ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Sabiha Gökçen, Mustafa Kemal Atatürk'ün sekiz manevî evladından birisidir. Uçuş kariyeri boyunca 8.000 saat civarı uçuş gerçekleştirirken, 32 farklı askerî operasyona katıllmıştır. Adı, İstanbul'un 2. havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir.
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