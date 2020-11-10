10 Kasım 2020, Salı

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Atatürk 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anıldı!

Atatürk Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anıldı!
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

Cumhuriyetimizin kurucusu , Havalimanı'nda anıldı. Tören için giden yolcu dış hatlar sergi alanına Atatürk büstü konulup, asıldı.

İstanbul Uluslararası Havalimanı'nda Ulu önder Gazi 'ün vefatının 82'nci yılında anma töreni düzenlendi. Tören için giden yolcu dış hatlar sergi alanına Atatürk büstü konulup, asıldı. Tören kapsamında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi. Saat 09.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sirenler çaldı. Katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

Sabiha Gökçen Türkiye'nin ilk Türk kadın pilotlarından birisidir. Dünyanın da ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Sabiha Gökçen, Mustafa Kemal Atatürk'ün sekiz manevî evladından birisidir. Uçuş kariyeri boyunca 8.000 saat civarı uçuş gerçekleştirirken, 32 farklı askerî operasyona katıllmıştır. Adı, İstanbul'un 2. havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir.

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