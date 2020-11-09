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Bebek yemekleri: Elma püresi nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Elma püresi nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

Bebeklerin anne sütüne ek gıda aldıkları dönemde her annenin işini kolaylaştıran ve bebekler için oldukça sağlıklı ve lezzetli bir mama olan tarifi merak konusu oldu. Arama motorlarında bebek bakımı hakkında araştırma yapan yeni anneler için elma püresi tarifini derledik. Peki, Elma püresi nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir?

insanlar için en önemli yaşam sürdürme yöntemidir. Beslenme özellikle bebeklerde doğru uygulanmalıdır. Anne sütüne takviye mama döneminde çok sık tercih edilir. Peki, elma püresi nasıl yapılır?

ELMA PÜRESİ MALZEMELERİ

1 adet elma

Su

Pekmez (İsteğe bağlı)

ELMA PÜRESİ NASIL YAPILIR?

Elmanın kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkartın. Elmayı küpler halnde doğrayın. Tencereye elmaları ilave edin. 1 çay bardağı suyu tencereye ekleyin. Kaynatmaya devam edin. Sonrasında çatal veya blender ile püre haline getirin. Lezzet katması açısından isteğe bağlı pekmez ekleyebilirsiniz.

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