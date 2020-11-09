09 Kasım 2020, Pazartesi

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Bağırsaklara ne iyi gelir? Bağırsak sağlığı için tüketilebilecek besinler neler? İşte detaylar...

Bağırsak sağlığı için tüketilebilecek besinler neler?
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

Bağırsakta bizimle birlikte yaşayan 100 trilyon civarında olan bakteri, maya ve virüsler bulunmaktadır. Bunlara " mikrobiyomu" veya "bağırsak florası" denir. Bu nedenle ve temizliği oldukça önemlidir. Peki, bağırsaklara ne iyi gelir? Hangi gıdalar tüketilmelidir? İşte detaylar...

İnsanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesi için beslenmeye büyük bir önem vermesi gerekmektedir. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin sağlamaktadır. Vücut için tehlike oluşturacak birçok bakteriyi bağırsak üretmektedir. Düzgün beslenen kişiler bu zararlı bakteri, maya ve virüslerden kurtulmakta zorluk çekmez. Peki, bağırsak sağlığı nasıl korunmalıdır. İşte detaylar...


BAĞIRSAKLAR İÇİN ÖNERİLEN GIDALAR

AVAKADO: Bol miktarda lif içeren avokadolar da boşaltım sisteminizi düzenler.

YULAF: , bağırsakları temizlemekte büyük bir rol oynar.

ELMA: Meyve tüketimi oldukça önemlidir. Bağırsağın en büyük dostlarından biri de kolay ulaşılan elmadır.

KİVİ: hem kabızlık problemine iyi gelir hem de içerdiği bol lif sayesinde temizliğinde büyük bir destekçidir.

ARMUT: Metabolizmayı hızlandırır. Bağırsak hareketlerini düzenler.

ERİK (MOR): Günde 2-3 adet mor erik tüketimi bağırsaklarınız için oldukça büyük fayda sağlayacaktır. Kabızlık sorununa doğal bir yöntemdir.

İNCİR: de lifli meyveler arasında yer alır bağırsak temizliği için size oldukça destek olabilir.

ENGİNAR: Enginar probiyotik besinler sınıfına girer ve birçok faydası bulunmaktadır. (Probiyotikler, içeriğinde bağırsaklarda doğal olarak bulunan yararlı bakterilere benzer mikroorganizmalar bulundurur.)

KEFİR: , bağırsak hareketlerini düzenler, metabolizmayı hızlandırır. Kefir, enginar gibi probiyotik bir gıdadır.

SU: Bol su tüketimi vücut için en sağlıklı yöntemlerden biridir. Sindirim sistemini düzenler.

KEMİK SUYU: Bağırsağı iyileştirmeye yardımcı olur ve sağlıklı sindirimi teşvik eder. suyunda yer alan jelatin bir hidrofil koloittir. Mide özsuyunuz içeren sıvıları çeker ve tutar, böylelikle de sindirimin düzgün bir şekilde yapılmasını destekler.

NANE: yatıştırır. Mide-bağırsak kanalını rahatlatır.

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