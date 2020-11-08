08 Kasım 2020, Pazar

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1 Bitcoin bugün kaç lira? (TL) 8 Kasım 2020 Bitcoin kuru hareketleri…

1 Bitcoin bugün kaç lira?
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

8 Kasım gününe ait bitcoin fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç TL oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

8 Kasım 2020 Pazar gününe ait güncel kripto fiyatları şu şekilde;

Alış: 131264 TRY Satış: 131100 TRY
ETH BTC Alış: 0,02965 BTC Satış: 0,02944 BTC
ETH TRY Alış: 3880 TRY Satış: 3875 TRY
XRP TRY Alış: 2,231 TRY Satış: 2,223 TRY
LTC TRY Alış: 534,9 TRY Satış: 532,5 TRY
USDT TRY Alış: 8,477 TRY Satış: 8,476 TRY
BTC USDT Alış: 15483 USDT Satış: 15470 USDT
ETH USDT Alış: 458,4 USDT Satış: 457,1 USDT
XRP USDT Alış: 0,263 USDT Satış: 0,2624 USDT
LTC USDT Alış: 63,05 USDT Satış: 62,97 USDT
XLM TRY Alış: 0,7194 TRY Satış: 0,7163 TRY
LTC BTC Alış: 0,004157 BTC Satış: 0,004055 BTC
XLM USDT Alış: 0,08533 USDT Satış: 0,08475 USDT
NEO TRY Alış: 134,51 TRY Satış: 134,31 TRY
NEO BTC Alış: 0,001035 BTC Satış: 0,001019 BTC
NEO USDT Alış: 15,91 USDT Satış: 15,79 USDT
EOS TRY Alış: 21,76 TRY Satış: 21,72 TRY
EOS USDT Alış: 2,58 USDT Satış: 2,568 USDT
EOS BTC Alış: 0,0001671 BTC Satış: 0,0001633 BTC
DASH TRY Alış: 595,7 TRY Satış: 595,3 TRY
DASH BTC Alış: 0,00458 BTC Satış: 0,00451 BTC
DASH USDT Alış: 70,7 USDT Satış: 70,2 USDT
LINK TRY Alış: 108,94 TRY Satış: 108,85 TRY
LINK USDT Alış: 12,878 USDT Satış: 12,85 USDT
LINK BTC Alış: 0,000832 BTC Satış: 0,0008285 BTC
ATOM TRY Alış: 41,94 TRY Satış: 41,91 TRY
ATOM USDT Alış: 4,96 USDT Satış: 4,951 USDT
ATOM BTC Alış: 0,0003223 BTC Satış: 0,0003166 BTC
XTZ TRY Alış: 17,87 TRY Satış: 17,76 TRY
XTZ USDT Alış: 2,116 USDT Satış: 2,11 USDT
XTZ BTC Alış: 0,0001398 BTC Satış: 0,0001341 BTC
TRX TRY Alış: 0,2237 TRY Satış: 0,2229 TRY
TRX USDT Alış: 0,02643 USDT Satış: 0,02571 USDT

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