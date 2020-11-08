08 Kasım 2020, Pazar

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91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda bebek taburcu oldu!

Ayda bebek taburcu oldu!
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'de, 'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde mucize bir şekilde 91 saat dayanan ve enkazdan kurtarılan Ayda Bebek taburcu edildi.

'de, 'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra 'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Hastanesinden taburcu edildi.

Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek ayrılan Ayda, bir otomobile bindirildi. Otomobile bebekleri ve eşyaları da koyulan Ayda Gezgin'in bir yakınının evine götürüldüğü öğrenildi.

ADETA BİR MUCİZE YAŞANMIŞTI!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki binalar görmüştü. Rıza Bey Apartmanı'nda aralarında Fidan Gezgin de aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti. Ayda Gezgin, 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazından sağ olarak çıkarılmıştı.

Çocuğun tedavisine, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde başlamıştı. Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan Ayda Gezgin'i aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etmişti.

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