Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Kasım tarihinde yapılan 139 bin 675 corona virüsü testinden 2.483'ü pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti, 1.928 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Kasım tarihinde yapılan 139 bin 675 corona virüsü testinden 2.483'ü pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti, 1.928 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867, toplam hasta sayısı 391 bin 739, toplam vefat sayısı 10 bin 803, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı 2.730, toplam iyileşen hasta sayısı ise 336 bin 221 olarak yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın." ifadelerini kullandı.

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