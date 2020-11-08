Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Kasım tarihinde yapılan 141 bin 944 corona virüsü testinden 2.516'sı pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, 2.018 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Kasım tarihinde yapılan 141 bin 944 corona virüsü testinden 2.516'sı pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, 2.018 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811, toplam hasta sayısı 395 bin 255, toplam vefat sayısı 10 bin 887, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı 2.740, toplam iyileşen hasta sayısı ise 338 bin 239 olarak yer aldı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın." ifadelerini kullandı.

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