MasterChef yemekleri: Ballı hardallı tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
MasterChef 2020 son bölümde yarışmacılardan İrlanda yemekleri yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden ballı hardallı tavuk nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 ballı hardallı tavuk tarifi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, Ballı hardallı tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan İrlanda usulü yemekler yapmasını istedi. Yarışmanın ardından ballı hardallı tavuk tarifini merak edenler yoğun şekilde "Ballı hardallı tavuk nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
BALLI HARDALLI TAVUK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
4 parça kemiksiz tavuk pirzola
3 yemek kaşığı bal
3 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı soya sosu
1/2 bardak su
4 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam maydanoz
Tuz, karabiber
BALLI HARDALLI TAVUK NASIL YAPILIR?
Aldığınız tavuklara tuz ve karabiber ekleyin ve Bal, hardal, soya sosu ve suyu karıştırın. Tavayı ısıtın. İçerisine zeytinyağı ekleyin. Tavukları önlü arkalı soteleyin. Sarımsakları tavaya ekleyin ve tavanın kapağını kapatın. Tavukları ara sıra çevirerek 5 dakika pişirin. Hazırladığınız sosu tavaya ekledikten sonra tavuklar sosu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.
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