Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 32. bölüm izle!

Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. ATV'nin sevilen dizisi Kurulul Osman, 32. yeni bölüm ile reyting rekorları kırdı. Bamsi bey, Osman beyi pusudan kurtardı 32. bölümde yaşanan tüm gelişmeler izleyenleri ekrana kilitledi. Nefes kesen yeni bölümde neler oldu? 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm cevaplar haberimizde...

Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Görkem Kanbolat Arslan (Savcı), Seçkin Özdemir (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Kongar), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Hasan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Emel Dede (Gonca), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Ömer Ağan (Saltuk), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Tamer Yiğit (Ertuğrul Bey) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı) gibi yıldız isimlerin rol aldığı Kuruluş Osman'ı kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler 32. bölümü arama motorlarında araştırıyor. Peki, 32. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Kuruluş Osman'ın 32. yeni bölümünü ATV'nin internet sitesi ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDEN KARELER

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