05 Kasım 2020, Perşembe

HABERLER

Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman 32. bölüm izle!

Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. ATV'nin sevilen dizisi Kurulul Osman, 32. ile reyting rekorları kırdı. Bamsi bey, Osman beyi pusudan kurtardı 32. bölümde yaşanan tüm gelişmeler izleyenleri ekrana kilitledi. Nefes kesen yeni bölümde neler oldu? 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm cevaplar haberimizde...

Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Görkem Kanbolat Arslan (Savcı), Seçkin Özdemir (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Kongar), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Hasan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Emel Dede (Gonca), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Ömer Ağan (Saltuk), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Tamer Yiğit () ve Cüneyt Arkın (Aksakallı) gibi yıldız isimlerin rol aldığı 'ı kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler 32. bölümü arama motorlarında araştırıyor. Peki, 32. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan 'in yardımı ile kurtulan ; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, 'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...

Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Kuruluş Osman'ın 32. yeni bölümünü ATV'nin internet sitesi ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDEN KARELER

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Danimarka'dan flaş vizon hamlesi! Uyutulacaklar... Danimarka'dan flaş vizon hamlesi! Uyutulacaklar...
ABD'nin yeni Başkanı kim olacak? ABD'nin yeni Başkanı kim olacak?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör