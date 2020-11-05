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2020 DGS ek tercih işlemleri başladı mı? DGS ek tercihleri ne zaman? İşte detaylar...

2020 DGS ek tercih işlemleri başladı
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Halis Aygün'den kritik açıklama geldi. Binlerce adayın merakla beklediği ve günlerdir arama motorlarında araştırdığı ek tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman? İşte detaylar...

Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-DGS ek tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 5-11 Kasım tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?


ÖSYM'nin sitesindeki açıklamada ise, 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı ek tercih işlemlerinin 05 - 11 Kasım tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ek tercih işlemlerinin, 11 Kasım saat 23.59'da sona ereceği kaydedilerek, "Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ek yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır" denildi.

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