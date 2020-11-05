2020 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sınavına katılan adayların branş bazında sıralamalarının ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldığını açıkladı.

Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. ÖSYM'den yapılan duyuruda ise branş bazında sıralamaların, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulduğuna dikkat çekilerek, "Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır" bilgilerine yer verildi.

ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYARI

Başkanlığın duyurusunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türlerinin kullanıldığı kaydedilirken, "MEB'ce öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.

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