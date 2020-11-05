Son dakika corona virüsü haberleri... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) etkisini yeniden artırmaya başladı. Dünyada birçok şehirde corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok önlem alınırken, İçişleri Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili denetleme genelgelerini valiliklere gönderdi. İşte corona virüsüne karşı alınan yeni önlemler...

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü (koronavirüs) önemleri kapsamında valiliklere önemli bir yazı gönderdi ve denetimlerin sıklaşacağını duyurdu.

O genelgede dikkat çekilen detaylarda; cadde, bulvar, sokaklarda bulunan görevli ekip sayısının daha da arttırılacağı, denetimlerde zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabileceği ifade edildi.

ARAÇLAR TEK TEK DURDURULACAK

Öte yandan şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, corona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacağı belirtildi.

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