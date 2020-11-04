04 Kasım 2020, Çarşamba

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı! TUS sonuç sorgulama ekranı 2020...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () (2020- 2. Dönem) sonuçları açıklandı. Birçok aday ÖSYM'den gelen haber sonrasında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, TUS sonuçlarına nereden bakılır? TUS sonuç sorgulama ekranı...

'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Ekim'de düzenlenen ve Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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