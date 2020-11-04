04 Kasım 2020, Çarşamba

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Amerika Birleşik Devletleri yeni Başkanı kim olacak? Donald Trump mı, Joe Biden mi? Trump yeniden mi seçildi? Joe Biden kimdir? ABD seçim sonuçları...

Amerika Birleşik Devletleri yeni Başkanı kim olacak?
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

'nde milyonlarca kişi yeni başkanı seçmek üzere sandığa gitti. Yaklaşık 100 milyon kişinin posta yoluyla oy kullandığı seçim dünyada heyecan yarattı. için ikonik bir isim haline gelen ve 'ı karşı karşıya getiren seçimin sonucu merakla bekleniyor. Peki, seçimi kim kazanacak? Joe Biden kimdir? İşte güncel durum...

seçimlerinde heyecan sürüyor. Gelen ilk sonuçlarda ABD Başkanı ile Demokratların adayı arasındaki yarış devam ediyor. Delege sayısında Joe Biden 238'e ulaştı. Donald Trump ise 213 delegeyi garantiledi. 270 delegeye kimin ulaşacağı merak konusu oldu. Sonuçlar gelmeye başladıktan sonra mevcut Başkan Donald Trump yaptığı açıklamada "Biz bu seçimi kazandık" dedi..

İŞTE ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM!

Aday: Joe Biden
Parti: Democratic Party
Delege: 238
Oy yüzdesi: %50
Oy sayısı: 68.775.606

Aday: Donald Trump
Parti: Republican Party
Delege: 213
Oy yüzdesi: %48,4
Oy sayısı: 66.500.921

Aday: Jo Jorgensen
Parti: Libertarian Party
Delege: 0
Oy yüzdesi: %1,1
Oy sayısı: 1.564.353

Aday: Howie Hawkins
Parti: Green Party
Delege: 0
Oy yüzdesi: %0,2
Oy sayısı: 312.780

ÜNLÜ RAPÇİ KANYE WEST DE ADAY OLDU ANCAK...

Başkan Adayı olan rapçi , yaklaşık 50 bin oy aldı ve seçimi kaybetti. Kanye West'in aldığı oy sosyal medyada alay konusu oldu.

JOE BIDEN KİMDİR?

Tam adı Joseph Robinette Biden Jr olan Joe Biden'dır. 2020 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokrat Parti Başkan Adayı olarak seçime katılmıştır ve mevcut ABD Başkanı 'ın en büyük rakibidir. 1970 yılında New Castle Counrty Meclisi'ne seçilen Biden, 1972 yılında senatoya seçilmesinin ardından ABD tarihinin en genç altıncı senatörü olmuştur. 2008 yılına kadar Delaware eyaletinin senatörü olan Biden, aynı yıl Demokrat Parti'den başkan adayı olmak istese de ön seçimlerdeki başarısızlığın ardından seçimden çekilme kararı almıştır. Barack Obama'nın ABD Başkanı olduğu dönemde başkan yardımcılığı görevine seçilen Biden 2009'dan 2017 yılına kadar bu görevi yürütmüştür ve 2017'de görevini Mike Pence'ye devretmiştir. İlk eşi Niealla Hunter ile 1966 yılında evlenmiştir. 1972'de Hunter yaşamını yitirmiştir. 5 yıl sonra şimdiki eşi Jill Biden ile dünyaevine girmiştir. 2015 yılında bir oğlunu beyin kanseri nedeniyle kaybeden Biden, liberal görüşleriyle dikkat çekmiştir.

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