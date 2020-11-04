04 Kasım 2020, Çarşamba

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) son bölümde neler oldu? EDHO 170. bölüm izle!

EDHO son bölümde neler oldu?
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. ATV'nin sevilen dizisi , 170. ile reyting rekorları kırdı. , Alparslan için ile anlaşma yapmaya hazır bir konumda. Nefes kesen yeni bölümde neler oldu? 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm cevaplar haberimizde...

(), ( Ceylan), ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve senaryosuyla reytingleri altüst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli'ye kurulan tuzak nefesleri kesti. Birçok kişi fragmanını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için 'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden 'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, eşinin ölümünde parmağı olan Yaman Korkmaz'la savaşmaktan kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve intikamı arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 168. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ BÖLÜMDEN KARELER

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