Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Yeni yasak ve kısıtlamalar neler? Sokağa çıkma yasağı var mı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini ülkemizde de devam ettiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, corona virüsü önlemleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı? Lokanta, kafe, restoran, kuaför gibi işletmeler kapanacak mı? İşte yeni kısıtlamalar...
Corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Düzenli olarak kabinesi ile toplanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında yeni kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.
YENİ YASAK VE KISITLAMALAR NELER?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir. Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Pazar ve marketlerde denetim artırılacak. Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.
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