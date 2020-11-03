03 Kasım 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 3 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Kasım tarihinde yapılan 146 bin 247 corona virüsü testinden 2.343'ü pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti, 1.817 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Kasım tarihinde yapılan 146 bin 247 corona virüsü testinden 2.343'ü pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti, 1.817 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 14 milyon 410 bin 507, toplam hasta sayısı 382 bin 118, toplam vefat sayısı 10 bin 481, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı 2.386, toplam iyileşen hasta sayısı ise 328 bin 824 olarak yer aldı.

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"SALGININ SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK EN ÖNEMLİ GÜCÜMÜZ TEDBİRLERE UYMAK"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

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