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MasterChef Walison kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Walison Fonseca'nın eşi kim?

MasterChef Walison kimdir?
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Giriş Tarihi: 12.10.2020

Sevilen yarışma programı 'te eleme potası belli oldu. Walison'un eleme potasına girmesi sonrası kim olduğu, yaşı ve eşi merak konusu oldu. bu hafta kırmızı takım yarışmacıları arasında bulunuyor. Peki MasterChef Walison kimdir, nereli?

programında yarışmacı olan 'nın yaşamı merak konusu oldu. Peki, Walison kimdir? Nereli? ?

WALISON KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Walison Fonseca, 34 yaşında ve Brezilyalıdır. 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Oyunculuk yapan Fonseca, MasterChef'e 'ya ait bir yemekle katılmıştı. Walison Fonseca'nın eşinin ismi . Walison'un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı, yaşam koçu.

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