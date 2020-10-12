MasterChef Walison kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Walison Fonseca'nın eşi kim?

Sevilen yarışma programı MasterChef'te eleme potası belli oldu. Walison'un eleme potasına girmesi sonrası kim olduğu, yaşı ve eşi merak konusu oldu. Walison Fonseca bu hafta kırmızı takım yarışmacıları arasında bulunuyor. Peki MasterChef Walison kimdir, nereli?

MasterChef programında yarışmacı olan Walison Fonseca'nın yaşamı merak konusu oldu. Peki, Walison kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

WALISON KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Walison Fonseca, 34 yaşında ve Brezilyalıdır. 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Oyunculuk yapan Fonseca, MasterChef'e Brezilya'ya ait bir yemekle katılmıştı. Walison Fonseca'nın eşinin ismi Melisa Pınar. Walison'un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı, yaşam koçu.

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