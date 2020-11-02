Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Kasım tarihinde yapılan 139 bin 103 corona virüsü testinden 2.302'si pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, 1.521 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Kasım tarihinde yapılan 139 bin 103 corona virüsü testinden 2.302'si pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, 1.521 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260, toplam hasta sayısı 379 bin 775, toplam vefat sayısı 10 bin 402, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı 2.341, toplam iyileşen hasta sayısı ise 327 bin 007 olarak yer aldı.

"HEP BİRLİKTE MÜCADELEYE KATILMALI VE TEDBİRLERDEN TAVİZ VERMEMELİYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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