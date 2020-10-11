Yemek tarifleri: Karakuş tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

Birçok kişinin vazgeçilmezlerinden biri de tatlılardır. Bu tatlılar arasında doğru seçimi yapabilmek oldukça önemlidir. Seçeceğiniz tatlı ister sütlü olsun ister şerbetli onu hafifleştirmek gerekir. Peki, Karakuş tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

Son dönemlerin popüler tatlılarından biri olan Karakuş tatlısının yapılışı şu şekilde;

KARAKUŞ TATLISI MALZEMELERİ

1 yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 silme çay kaşığı tuz

Bir fiske kabartma tozu

4 su bardağı un (Unun çeşidine göre miktar değişebilir)

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3. 5 su bardağı su

Yarım küçük limon

KARAKUŞ TATLISI NASIL YAPILIR?

Karakuş tatlısı şerbetli bir tatlıdır. Bu yüzden önceden şerbet hazırlanması gerekir. Ardından şeker, su ve limon bir tenecereye alınır. Kaynatılmaya başlanır. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 20-25 dk daha kaynatılır. Ardından soğumaya bırakılır. Hamur malzemeleriyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurulur. Yoğurulan hamur 6 bezeye ayrılır. Bu bezeler yaklaşık 20 dk kadar bekletilip dinlendirilir. Bezelerin altına ve üstüne nişasta serperek açılabildiği kadar ince açılmalıdır. Açılan yufka oklavanın yardımıyla 4-5 parmak genişliğinde katlanır. Katlar akordion gibi olmalıdır. Yarısına kadar katlanan yufkaya 3 cm aralıklarla ceviz dizilir. Kalan yufka da cevizin üzerine aynı şekilde katlanır. Cevizlerin aralarında kalan boşluklar iki parmak yardımı ile sıkılır Sıkılan yerler bıçak yardımı ile kesilir. Tatlıları kızgın yağa atın ve ve ocağın altını kısın. Her iki tarafını da nar gibi kızartın.Kızarmış tatlıları soğuk şerbete atın. Arkalı, önlü şerbete bulayın ve şerbetin içinde fazla bekletmeden alın.

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