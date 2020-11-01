01 Kasım 2020, Pazar

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”The Hurt Locker” filmiyle Kathryn Bigelow, Oscar Ödülleri tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur? | Kim milyoner olmak ister

Kim milyoner olmak ister'de merak uyandıran soru!
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim milyoner olmak ister izleyenleri ekrana kilitledi. 'nun sunduğu Kim milyoner olmak ister programında, "2008 yapımı ”” filmiyle , tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur?" sorusu soruldu.

İşte soru ve cevabı: 2008 yapımı "" filmiyle , tarihinde hangi alanda ödül kazanan ilk kadın olmuştur?

A) En iyi Yönetmen

B) En iyi özgün senaryo

C) En iyi Makyaj ve saç tasarımı

D) en iyi görsel efekt

DOĞRU CEVAP: A

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