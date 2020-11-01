İngiltere'de sokağa çıkma yasağı geldi! Corona virüsü vaka sayıları artıyor
Corona virüsü vaka sayısının 1 milyonun üzerine çıktığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ulusal çapta geçerli olacak yeni sokağa çıkma sınırlamaları açıkladı. Sınırlamalar 2 Aralık'a kadar geçerli olacak.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınında, kış mevsiminin gelmesiyle özellikle kuzey yarım küre ülkelerinde ikinci dalga yaşanıyor. Avrupa'da birçok ülke, artan vakalar nedeniyle alarm durumuna geçti. Tıpkı salgının başlarındaki gibi, radikal önlemler alınıyor. Avrupa'da corona virüsü salgınının en çok arttığı ülkelerin başında gelen İngiltere'de de bir dizi tedbirler hayata geçirildi. Başbakan Boris Johnson yaptığı açıklama ile ülkede 5 Kasım'dan itibaren 1 ay sürecek bir sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurdu.
5 Kasım'dan itibaren vatandaşların eğitim, çalışma, egzersiz, temel ihtiyaçlar ve tıbbi nedenler dışında dışarı çıkmaması gerektiğine vurgu yapan Johnson, önlem almamaları durumunda, "Can kaybı yüksek olacak ve sağlık uzmanları kimin ölüp kimin yaşayacağına karar vermek zorunda kalacak" dedi.
İNGİLTERE'DE SON CORONA VİRÜSÜ TABLOSU
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 915 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 11 bin 660'a ulaştığı belirtildi. Bakanlık, son 24 saatte 326 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 46 bin 555'e yükseldiğini açıkladı.
OKULLAR AÇIK KALACAK
Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları kapatılacak. Bar ve restoranlar sadece paket servisi sunacak. Mart ayındaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek. İngiltere'de mart ayında da karantinaya gidilmiş ve önlemler aşama aşama büyük ölçüde temmuz ayında kaldırılmıştı.
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