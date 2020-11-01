Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Kasım tarihinde yapılan 123 bin 343 corona virüsü testinden 2.106'sı pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.515 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Kasım tarihinde yapılan 123 bin 343 corona virüsü testinden 2.106'sı pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti, 1.515 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157, toplam hasta sayısı 377 bin 473, toplam iyileşen hasta sayısı 325 bin 486 toplam vefat sayısı ise 10 bin 326 olarak yer aldı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK OLMAK İÇİN TEDBİRLERE UYUN"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.

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