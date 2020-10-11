Yemek tarifleri: Masterchef soğan dolması nasıl yapılır? Soğan dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Sevilen yarışma programı Masterchef'te yarışmacılar Soğan Dolması yaptılar. yarışmayı izleyenler merakla bu yemeğin tarifini araştırmaya başladı. Masterchef soğan dolması nasıl yapılır? Soğan dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?
10 Ekim Cumartesi günü yayınlanan Masterchef programında yarışmacılar tarafından yapılan soğan dolması yapımı şu şekilde;
MALZEMELER
500 gram pirinç
12-15 adet orta boy kuru soğan
2-3 çorba kaşığı dolmalık fıstık
2-3 çorba kaşığı kuş üzümü
1,5 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı tarçın
2 çorba kaşığı yenibahar
2 çorba kaşığı kuru nane
1 demet dereotu
150 gram zeytinyağı
1 su bardağı domates suyu
1 su bardağı su
Karabiber
Tuz
Pişirmek için:
1 çay bardağı elma sirkesi
1 su bardağı su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI NASIL YAPILIR?
Soğanın dış kabuğu soyulur. Üst ve alt kısmından dağılmayacak şekilde kapak kesin. İçleri çıkana kadar haşlayın. Eğer bazı soğanlarda çıkmayanlar varsa kaşık yardımı ile çıkarın. En dışta kalan kabukları yayvan bir tencereye tek sıra dizin. Kalan soğan katlarını sudan çıkarıp süzün ve doğrayın. Soğanları zeytinyağı, şeker ve dolmalık fıstıkla birlikte fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Ardından kuş üzümlerini sıcak suya koyarak şişene kadar bekleyin. 2 bardak yıkanmış pirinci kavrulmakta olan soğanlara ekleyin ve birlikte 10 dakika kadar kavurun. Şişirilmiş üzümler, tarçın, yenibahar, nane, tuz karabiber, bir bardak domates suyu ve 1 bardak su ilave edin. Bu karışımları ekledikten sonra suyunu çekene kadar pişirin. (kısık ateşte) Hazırladığınız içi soğanların içerisine doldurun. Üstlerine domatesten bir kapak yapın. 1 su bardağı su, sirke ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekledikten sonra kısık ateşte 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra tencere ile birlikte buzdolabında bir gece bekletin.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama