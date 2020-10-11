Yemek tarifleri: Masterchef soğan dolması nasıl yapılır? Soğan dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Sevilen yarışma programı Masterchef'te yarışmacılar Soğan Dolması yaptılar. yarışmayı izleyenler merakla bu yemeğin tarifini araştırmaya başladı. Masterchef soğan dolması nasıl yapılır? Soğan dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?

10 Ekim Cumartesi günü yayınlanan Masterchef programında yarışmacılar tarafından yapılan soğan dolması yapımı şu şekilde;

MALZEMELER

500 gram pirinç

12-15 adet orta boy kuru soğan

2-3 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2-3 çorba kaşığı kuş üzümü

1,5 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı yenibahar

2 çorba kaşığı kuru nane

1 demet dereotu

150 gram zeytinyağı

1 su bardağı domates suyu

1 su bardağı su

Karabiber

Tuz

Pişirmek için:

1 çay bardağı elma sirkesi

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Soğanın dış kabuğu soyulur. Üst ve alt kısmından dağılmayacak şekilde kapak kesin. İçleri çıkana kadar haşlayın. Eğer bazı soğanlarda çıkmayanlar varsa kaşık yardımı ile çıkarın. En dışta kalan kabukları yayvan bir tencereye tek sıra dizin. Kalan soğan katlarını sudan çıkarıp süzün ve doğrayın. Soğanları zeytinyağı, şeker ve dolmalık fıstıkla birlikte fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Ardından kuş üzümlerini sıcak suya koyarak şişene kadar bekleyin. 2 bardak yıkanmış pirinci kavrulmakta olan soğanlara ekleyin ve birlikte 10 dakika kadar kavurun. Şişirilmiş üzümler, tarçın, yenibahar, nane, tuz karabiber, bir bardak domates suyu ve 1 bardak su ilave edin. Bu karışımları ekledikten sonra suyunu çekene kadar pişirin. (kısık ateşte) Hazırladığınız içi soğanların içerisine doldurun. Üstlerine domatesten bir kapak yapın. 1 su bardağı su, sirke ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekledikten sonra kısık ateşte 40-45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra tencere ile birlikte buzdolabında bir gece bekletin.

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