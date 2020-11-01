İşte döviz piyasasında son durum! 1 Kasım dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 1 Kasım döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 1 Kasım dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 1 Kasım 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,3449 TL Satış: 8,3465 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,6692 TL Satış: 9,6728 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,7969 TL

Pound satış: 10,8172 TL

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