30 Ekim 2020, Cuma

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İzmir depremi merkez üssü Sisam adası olduğu açıklandı! Sisam adası nerede? Sisam adası nereye bağlı?

Sisam adası nerede? Sisam adası nereye bağlı?
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

, merkez üssü 'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin Merkez üssünün Sisam Adası olduğu öğrenildi.

, merkez üssü 'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

Başta olmak üzere birçok ilde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurduğu bilgiye göre yaşanan depremin 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Ege Denizi'nde yaşanan depremin merkez üssünün Sisam adası olduğu öğrenildi. Deprem, 17,2 km açıkta, Sisam Adası altında ve 16,5 km derinde meydana geldi..

SİSAM ADASI NEREDE?

Sisam adası Yunanistan'da, Ege Denizinin Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri olarak geçiyor.

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