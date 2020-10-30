AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin Merkez üssünün Sisam Adası olduğu öğrenildi.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.



Başta İzmir olmak üzere birçok ilde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurduğu bilgiye göre yaşanan depremin 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Ege Denizi'nde yaşanan depremin merkez üssünün Sisam adası olduğu öğrenildi. Deprem, 17,2 km açıkta, Sisam Adası altında ve 16,5 km derinde meydana geldi..



SİSAM ADASI NEREDE?

Sisam adası Yunanistan'da, Ege Denizinin Dilek Yarımadası'nın karşısında bir ada. Bu adanın en büyük yerleşim merkezi olan şehri olarak geçiyor.

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