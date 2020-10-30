İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.8 büyüklüğüdeki deprem sonrası vatandaşlar arama motorlarından "Deprem çantası nasıl hazırlanır? "Deprem çantasında olması gereken malzemeler neler?" gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, deprem çantasında hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?" Deprem çantası ve deprem malzemeleriyle ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından vatandaşlar deprem çantasında olması gereken malzemeleri araştırmaya başladı.

Yaşanan depremin ardından akıllara deprem çantası geldi. Peki deprem çantasında hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanmalı...

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKEN MALZEMELER

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeler

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler

İlk yardım çantası

Uyku tulumu veya battaniye

Çakı, düdük, küçük makas

Kâğıt, kalem

Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.

Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.

Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.

Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.

Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.

Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.





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