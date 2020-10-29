Kuruluş Osman 31. bölüm izle! Kuruluş Osman 31. yeni bölümde neler yaşandı? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefesleri kesti. Osman bey zorlu bir seçimin arifesindeyken, Bamsı bey geri dönüyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman 31. yeni bölümde neler yaşandı? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı, Didem Balçın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Görkem Kanbolat Arslan, Seçkin Özdemir, Seray Kaya, Özge Törer, Emre Basalak, Burak Çelik, Celal Al, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy, Yiğit Uçan, Buse Arslan, Çağrı Şensoy, Bahtiyar Engin, Emel Dede, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Ömer Ağan, Açelya Özcan, Ayşen Gürler, Hazım Körmükçü, Tamer Yiğit ve Cüneyt Arkın gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen yapımlarından Kuruluş Osman, 31. bölüm ile sevenlerinin karşısına çıktı.
KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar. Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?
KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜM İZLE
Kuruluş Osman'ın 31. yeni bölümünü ATV'nin internet sitesi ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 32. bölümün fragmanını ATV'nin internet sitesi ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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