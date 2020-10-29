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Kuruluş Osman 31. bölüm izle! Kuruluş Osman 31. yeni bölümde neler yaşandı? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 31. yeni bölümde neler yaşandı?
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

'nin sevilen dizisi yeni bölümüyle nefesleri kesti. Osman bey zorlu bir seçimin arifesindeyken, Bamsı bey geri dönüyor. 'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman 31. yeni bölümde neler yaşandı? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

, Nurettin Sönmez, , Erkan Avcı, , , Görkem Kanbolat Arslan, , Seray Kaya, Özge Törer, Emre Basalak, , Celal Al, , Umut Karadağ, , Yiğit Uçan, Buse Arslan, Çağrı Şensoy, Bahtiyar Engin, Emel Dede, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Ömer Ağan, Açelya Özcan, Ayşen Gürler, , Tamer Yiğit ve Cüneyt Arkın gibi isimlerin yer aldığı 'nin sevilen yapımlarından , 31. bölüm ile sevenlerinin karşısına çıktı.

KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini 'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar. Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman'ın 31. yeni bölümünü ATV'nin internet sitesi ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı. 32. bölümün fragmanını ATV'nin internet sitesi ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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