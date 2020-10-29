Eski okul arkadaşlarının kurduğu bando takımıyla Cumhuriyet bayramı kutlandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, öğretmen, mühendis, bankacı, akademisyen ve mimarlar arkadaş grubunun oluşturduğu bando takımıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlandı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan gösteriye Vakfıkebir halkı eşlik etti.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. İlçedeki çeşitli okullarda bando takımında yer alan ve mezun olan öğretmen, mühendis, bankacı, akademisyen ve mimar arkadaş grupları kurdukları 'Vakfıkebir Sivil Bando Takımı'yla ilçede bayram gösterisi sundular.

CADDELERDE BANDO EŞLİĞİNDE GÖSTERİ YAPILDI

Hükümet Konağı'nda başlayan bayram kutlamalarında saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra bando grubu ilçedeki ana caddelerde gösteri gerçekleştirdi. Maske takıp, sosyal mesafeye uyarak yürüyüş yapan grubun gösterisine, ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar eşlik etti.

Eşiyle birlikte kutlamalara katılan bando takımı kurucusu ve İnşaat Mühendisi Anıl Sağlam (33), vatandaşların bayram kutlamalarındaki ilgilerinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Orman Mühendisi Zeynep Sağlam ise, Halkımız tüm coşkusuyla yanımızda oldu. Bu organizasyonda emeği olan başta eşim olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

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