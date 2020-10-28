MasterChef yemekleri: Terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli işkembe çorbası tarifi ve malzemeleri...
Türkiye'nin sevilen yarışma programı Masterchef'te yarışmacılar tarafından yapılan yemekler arama motorlarında merakla araştırılıyor. Özellikle Terbiyeli işkembe çorbası tarifi merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli işkembe çorbası tarifi ve malzemeleri neler? İşte detaylar...
27 Ekim Salı günü yayınlanan yarışma programı Masterchef'te yapılan yemekler büyük merak içerisinde arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle Terbiyeli işkembe çorbası merak edildi. Peki, Masterchef Terbiyeli işkembe çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli işkembe çorbası tarifi ve malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...
TERBİYELİ İŞKEMBE ÇORBASI MALZEMELERİ
1 kg işkembe
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
Haşlamak için:
1/2 adet limon suyu
1 adet küçük boy kuru soğan
2 diş sarımsak
6 su bardağı su
Terbiyesi için:
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
1/2 adet limon suyu
1 çay kaşığıtuz
Servisi için:
1/2 çay bardağı sirke
4 diş sarımsak
TERBİYELİ İŞKEMBE NASIL YAPILIR?
İyi temizlenmiş 1 kg işkembenin üzerine boyunu geçecek kadar su ilave edin. İşkembeler yumuşayana kadar haşlayın (Yaklaşık 40 dk).
Haşlanan işkembeyi kevgir yardımı ile bir tasa aktarın. Öte yandan 3 yemek kaşığı tereyağını eritin ve üzerine 3 yemek kaşığı unu ileve edin ve unun kokusu çıkana kadar kavurun.
Süzülen ve ılık olan haşlama suyunu tavaya ekleyin. Unu çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırın. Hazrıladığınız karışımı işkembenin olduğu tencerenin içerisine ekleyin ve yavaş yavaş karıştırın. Çorbanın terbiyesini hazırlamak için; 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve yarım limon suyunu ayr bir kapta çırpın. Terbiye karışımı ile haşlama suyunu ılıştırın ve azar miktarlarda ekleyin. Ardından hızlıca karıştırın. Son olarak; haşlanan işkembeyi çorbaya ilave edin ve kısık ateşte, 15 dakika kadar kaynatarak pişirin. Sarımsakları rendeledikten sonra sirke ile karıştırın.
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