MasterChef yemekleri: Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri...
Türkiye'nin sevilen yarışma programı Masterchef'te yarışmacılar tarafından yapılan yemekler arama motorlarında merakla araştırılıyor. Özellikle mercimek çorbası tarifi merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri neler? İşte detaylar...
27 Ekim Salı günü yayınlanan yarışma programı Masterchef'te yapılan yemekler büyük merak içerisinde arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle mercimek çorbası merak edildi. Peki, Masterchef Mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...
MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ VE MALZEMELERİ NELER?
3 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı un
1 adet havuç(iri doğranmış)
1 adet patates1 tatlı kaşığıtuz
1 çay kaşığı karabiber
1,5 su bardağı kırmızı ya da sarı mercimek
6 su bardağı sıcak su(1 adet et su tablet ile hazırlanmış)
Üzeri İçin:
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Tencere içerisine 1 litre su ekleyin.
İçerisine kırmızı mercimeği, iri doğranmış olan patatesi, ince uzun şekilde kesilmiş havucu, zeytinyağı, sarımsakları ekleyin. Ardından tencere kapağını kapatın ve kaynamaya bırakın. (orta ateş, 30 dk) (Az araşık kalacak şekilde)
El robotundan çorba için hazırlanan ve piştiğinden emin olunan sebzeleri pürüz kalmayacak şekilde çorba kıvamına gelene kadar geçirin. Hala sıcakken içerisine tereyağı ekleyerek, lezzeti artırabilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama