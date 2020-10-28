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MasterChef yemekleri: Acılı bulgur çorbası nasıl yapılır? Acılı bulgur çorbası tarifi ve malzemeleri...

Acılı bulgur çorbası nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

'nin sevilen yarışma programı 'te yarışmacılar tarafından yapılan yemekler arama motorlarında merakla araştırılıyor. Özellikle acılı bulgur çorbası tarifi merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Acılı bulgur çorbası nasıl yapılır? Acılı bulgur çorbası tarifi ve malzemeleri neler? İşte detaylar...

27 Ekim Salı günü yayınlanan yarışma programı 'te yapılan yemekler büyük merak içerisinde arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle acılı bulgur çorbası merak edildi. Peki, Masterchef nasıl yapılır? Acılı bulgur çorbası tarifi ve Malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

ACILI BULGUR ÇORBASI TARİFİ VE MALZEMELERİ

1 su bardağı ince kısırlık bulgur

1 adet kuru soğan

3 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet çarliston biber

1 adet et bulyon

2 yemek kaşığı sıvı yağ

6 su bardağı sıcak su

Tuz

Dereotu

Pulbiber

ACILI BULGUR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bir tencereye sıvı yağı dökün.

İnce ince doğranan soğanları kavurun.

Ardından doğranan biberleri ilave edip kavurmaya devam edin. Domates ve domates salçası ekleyerek kavurmaya devam edin. Ardından bulguru ilave edip karıştırın. Üzerine sıcak su, et bulyon ve tuzunu ekleyin.

Bulgurlar pişene kadar kaynatın.

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