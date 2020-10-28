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KYK burs başvurusu başladı mı? KYK Burs başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ne? Kredi başvurusu...

KYK burs başvurusu başladı mı?
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

KYK bursu son dakika bilgisi geldi. Binlerce öğrencinin merakla beklediği haber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan geldi. ve kredi başvurusunun nasıl yapılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı? Kredi başvuru ekranı...

Üniversite öğrencilerinin başvurabildiği ve merakla başvuru tarihi merak edilen KYK hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, başvurusu başladı mı?

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE?

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

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