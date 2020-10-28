28 Ekim 2020, Çarşamba

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Evde kandil simidi nasıl yapılır? Mevlid Kandili için kandil simidi tarifi

Evde kandil simidi nasıl yapılır? Mevlid Kandili için kandil simidi tarifi
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Bugün İslam alemi için özel bir gün. Mevlid Kandilinde en sevilen aperatiflerden biri olan hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri ve tarifi ne?

Kandil simidi malzemeleri:

- 250 gram tereyağı (tavaya konulup yarısı erimiş yarısı erimeden kalmış olacak)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 yumurtanın sarısı hamurun içine yumurta akı üzerine
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz seker
- 1 çay kaşığı mahlep
- 1 çay kaşığı dolu kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 4 4.5 su bardağı kadar un

Üzeri için;

-Susam

Öncelikle kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. tarifinde en önemli nokta kullanılan malzemelerin ölçüsünü iyi ayarlamaktır. Kandil simidi yaparken kullandığınız malzemeleri göz kararı değil ölçüye göre kullanın. Fırından fırına pişirme süresi ve sıcaklık ayarı değişebilir. Kandil simidi yaparken fırınınızın yeterli ısıda olmasına özen gösterin. Yüksek sıcaklıkta kandil simidinin dışı hemen pişerken içi çiğ kalabilir.

KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ

Malzemeler:

1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un

Üzeri için;

1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu

KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.
Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile kesilir ardından yumurta beyazına ve susama bulanır 180 derece de 20 dakika pişirilir.

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