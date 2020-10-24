Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Ekim tarihinde yapılan 113 bin 427 corona virüsü testinden 2.091'i pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, 1.573 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ekim tarihinde yapılan 113 bin 427 corona virüsü testinden 2.091'İ pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, 1.573 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673, toplam hasta sayısı 359 bin 784, toplam vefat sayısı 9 bin 727, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.699 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 313 bin 093 olarak yer aldı.

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