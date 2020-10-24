24 Ekim 2020, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 24 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 113 bin 427 corona virüsü testinden 2.091'i pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, 1.573 hasta da iyileşti.

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 23 Ekim tarihinde yapılan 113 bin 427 corona virüsü testinden 2.091'İ pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, 1.573 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673, toplam hasta sayısı 359 bin 784, toplam vefat sayısı 9 bin 727, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.6, ağır hasta sayısı 1.699 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 313 bin 093 olarak yer aldı.

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