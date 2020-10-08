Son dakika haberlerine göre İstanbul'da 8 Ekim Perşembe günü ve 9 Ekim Cuma günü sağanak yağmur ve dolu yağışı bekleniyor. İstanbul'da araç sahipleri dolu tehlikesine karşı kapalı otopark arıyor. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl? Dolu ne zaman yağacak? İstanbul'da kapalı otoparklar listesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim Perşembe ve 9 Ekim Cuma günleri için çok önemli son dakika hava durumu uyarılarında bulundu. Marmara bölgesinde görülmesi beklenen yağışların, etkisini yoğunlukla Trakya, Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniyor. Öte yandan, MGM önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu da yayınladı. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl? Dolu ne zaman yağacak? İstanbul'da kapalı otoparklar listesi...

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN YAĞIŞ UYARISI

"Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 8-9 Ekim'de Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde "İstanbul'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor" başlığıyla paylaşılan bültende ise şu bilgilere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da yarın sabah 06.00'dan itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları yarın gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

Yağışlarda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi."

Yarın sağanak yağışa dikkat☔⚡️⛈



❗Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.



📍Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım.



🟨 #TuruncuUyarı



📎🔍 https://t.co/4VGinf0LAX pic.twitter.com/UMTp3nGMCn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2020

İSTANBUL'DA DOLU NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim Perşembe ve 9 Ekim Cuma günleri için dolu, sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşların gereken önlemleri alması için durular yapıldı.

İSTANBUL KAPALI OTOPARK LİSTESİ

Valilik, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından vatandaşlar kapalı otopark arayışlarını sürdürüyor. Peki, Kapalı otoparklar nerede bulunur?

- Çevrenizde bulunan yeni binaların otoparkları

-Şehir merkezlerinde bulunan ücretli katlı otoparklar

-AVM otoparkları

-Belediye otoparkları

Uyarı: Kapalı otopark bulmakta zorlanan vatandaşların araçlarının üstünü örtmesi gerekmektedir. Dolu yağışı, aracınıza zarar verebilir.

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