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iPhone 12 Mini ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini özellikleri neler? İşte detaylar...

Iphone 12 Mini ne zaman tanıtılacak?
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 08.10.2020

Dünyaca ünlü teknoloji markası , merakla beklenen cep telefon modeli için yeni açıklamada bulundu. Ürünün tanıtılacağı tarih ve 5 yeni özellik ortaya çıktı. Peki, Iphone 12 Mini ne zaman tanıtılacak? Iphone 12 Mini özellikleri neler?

Dünyaca ünlü teknoloji üreticisi 'ın sevilen cep telefonu 'un son sürümü olan iPhone12 Mini hakkında yeni detaylar gelmeye devam ettikçe birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, iPhone ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini özellikleri ve fiyatı ne olacak?

IPHONE 12 MİNİ NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple internet sitesi üzerinden "Hi, Speed" sloganıyla bir etkinlik duyurusunda bulundu. Apple'ı takip edenler iPhone 12'nin bu etkinlikte tanıtılacağını düşünüyor. Etkinlik saat 20.00'de başlayacak.

IPHONE 12 MİNİ FİYATI NE KADAR?

iPhone 12 Mini'nin kaç paraya satılacağı henüz bilinmiyor. 13 Ekim'de gerçekleşecek etkinlikten sonra fiyatların belli olması bekleniyor. ‌

IPHONE 12 MİNİ BEKLENEN ÖZELLİKLER NELER?

-iPhone 12‌ mini'nin LCD'den daha zengin renkler ve daha gerçek siyahlar için entegreli esnek bir ekrana sahip olması bekleniyor.
-‌iPhone 12‌ Mini'nin LiDAR tarayıcıya sahip olması beklenmiyor.
-Sertifikalara göre ‌iPhone 12‌ Mini'nin pil kapasitesinin 2.227 mAh olabilir.
-5G hız üzerinden pazarlasa da iPhone 12‌ mini'de 5G'nin daha yavaş ama daha yaygın biçimi olan 6 altı 5G'nin bulunması bekleniyor.

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