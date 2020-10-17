Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Ekim tarihinde yapılan 112 bin 131 corona virüsü testinden 1.723'ü pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, 1.401 hasta da iyileşti

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909, toplam hasta sayısı 345 bin 678, toplam vefat sayısı 9 bin 224, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.9, ağır hasta sayısı 1.428 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 302 bin 499 olarak yer aldı.

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