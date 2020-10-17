17 Ekim 2020, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 17 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 112 bin 131 corona virüsü testinden 1.723'ü pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, 1.401 hasta da iyileşti.

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 112 bin 131 corona virüsü testinden 1.723'ü pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, 1.401 hasta da iyileşti

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909, toplam hasta sayısı 345 bin 678, toplam vefat sayısı 9 bin 224, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.9, ağır hasta sayısı 1.428 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 302 bin 499 olarak yer aldı.

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