Azerbaycan'da karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev orduya katıldı
Ermenistan-Azerbaycan arasında gerilim tırmanmışken, Azerbaycan'da dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev orduya katıldı. Musayev'in bu hareketi büyük takdir topladı. | Son dakika haberleri
Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalar sürerken, orduya katılım da devam ediyor. Dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev de Azerbaycan ordusuna katılan isimler arasında yer aldı.
BİRLİĞE KATILDI
Ülkesinde yaşanan Ermeni işgaline kayıtsız kalmayan Musayev, Azerbaycan ordusuna başvurdu ve birliğine katıldı.
Önemli gelişmeyi Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov duyurdu. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Aşirov, "Azerbaycan'ın dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev orduya katıldı." ifadesini kullandı.
TOFIQ MUSAYEV KİMDİR?
15 Aralık 1989 Azerbaycan Bakü doğumlu olan Tofiq Musayev, 12 yaşında karate yapmaya başladı ve 23 yaşında profesyonel oldu. 2011'de Spor Akademisi'nden mezun olan Musayev, Avrasya MMA Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu yaşadı.
Musayev, kazandığı zaferlerden sonra ülkesi için yaptığı açıklamalarla biliniyor.
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