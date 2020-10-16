16 Ekim 2020, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 16.10.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 16 Ekim tarihinde yapılan 117 bin 5 corona virüsü testinden 1.812'si pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti, 1.419 hasta da iyileşti.

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 16 Ekim tarihinde yapılan 117 bin 5 corona virüsü testinden 1.812'si pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti, 1.419 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778, toplam hasta sayısı 343 bin 955, toplam vefat sayısı 9 bin 153, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.9, ağır hasta sayısı 1.445 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 301 bin 98 olarak yer aldı.

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