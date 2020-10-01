01 Ekim 2020, Perşembe

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İşte döviz piyasasında son durum! 1 Ekim dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum!
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

yatırımcıları , , hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 1 Ekim döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 1 Ekim dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 1 Ekim 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,6601 TL Satış: 7,6662 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,9918 TL Satış: 9,0050 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,9023 TL

Pound satış: 9,9150 TL

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