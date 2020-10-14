14 Ekim 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Ekim)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 115 bin 328 corona virüsü testinden 1.671'si pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 1.396 hasta da iyileşti.

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 115 bin 328 corona virüsü testinden 1.671'si pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti, 1.396 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670, toplam hasta sayısı 340 bin 450, toplam vefat sayısı 3 bin 014, hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.9, ağır hasta sayısı 1.418 ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 298 bin 368 olarak yer aldı.


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